Trump: Zelensky dittatore senza elezioni

Roma, 19 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “un comico di discreto successo” e un “dittatore senza elezioni”: lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo profilo di Truth. mp “[Zelenskyy] si rifiuta di indire le elezioni, è molto basso nei sondaggi ucraini e l’unica cosa in cui è stato bravo è stata quella di suonare Biden ‘come un violino’. Un dittatore senza elezioni, Zelenskyy farebbe meglio a muoversi in fretta o non gli rimarrà più un Paese. Nel frattempo, stiamo negoziando con successo la fine della guerra con la Russia, cosa che tutti ammettono solo TRUMP e l’amministrazione Trump possono fare. Biden non ci ha mai provato, l’Europa non è riuscita a portare la pace e Zelensky probabilmente vuole mantenere in funzione il “treno della cuccagna”. Amo l’Ucraina, ma Zelensky ha fatto un pessimo lavoro, il suo Paese è in frantumi e MILIONI sono morti inutilmente – E così continua…”, conclude.