Trump-Zelensky, Meloni: “Serve subito vertice Usa-Ue”

(Adnkronos) – Dopo il burrascoso incontro di oggi, 28 febbraio, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni invita “l’Occidente a non dividersi” e chiede che venga fatto “un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati”. Un incontro, spiega la premier, “per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall’Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro”.

“Ogni divisione dell’Occidente ci rende tutti più deboli e favorisce chi vorrebbe vedere il declino della nostra civiltà. Non del suo potere o della sua influenza, ma dei principi che l’hanno fondata, primo fra tutti la libertà. Una divisione non converrebbe a nessuno”, conclude Meloni.