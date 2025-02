Trump: Zelensky venerdì a Washington DC? “Per me va bene”

Milano, 26 feb. (askanews) – “Ho sentito che verrà venerdì, ovviamente non mi dispiacerebbe se volesse”. Lo ha detto secondo il pool della Casa bianca il presidente Usa Donald Trump in merito alla possibilità di una visita a Washington DC per Volodymyr Zelensky. “Per me va bene” ha detto. “Zelensky vorrebbe firmare un accordo minerario con me”, ha detto Trump ai giornalisti, aggiungendo che “in Ucraina è necessaria una sorta di forza di mantenimento della pace”, che sia “accettabile da tutti”.

Secondo quanto riferito da una fonte ucraina alla CNN, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi ha in programma di recarsi a Washington questo fine settimana.

Secondo la fonte, la Casa Bianca ha suggerito venerdì come data per l’incontro.

Martedì Fox News ha riferito che Zelensky si sarebbe recato a Washington questo venerdì per un incontro con Trump, in seguito alle indiscrezioni secondo cui Kiev avrebbe accettato di firmare la versione rivista dell’accordo sui minerali essenziali e sulle terre rare.

Lo stesso giorno la Casa Bianca – secondo Ap – ha affermato che i suoi funzionari “determineranno” quali organi di informazione potranno regolarmente seguire da vicino il presidente Donald Trump in una netta rottura con un secolo di tradizione, quando un gruppo di organizzazioni giornalistiche scelte in modo indipendente vanno dove va il capo dell’esecutivo.