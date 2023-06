TRUSTroke, così l’intelligenza artificiale aiuterà i neurologi a gestire l’ictus

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS è risultata vincitrice del prestigioso bando Horizon della Commissione Europea, insieme ad altri 12 partner, con il progetto TRUSTroke, incentrato sull’uso dell’intelligenza artificiale nei pazienti con ictus; sarà finanziato per un ammontare complessivo di 6 milioni di euro. Il ruolo del Policlinico Gemelli sarà quello di coordinare il work package clinico (WP6) del progetto. L’intelligenza artificiale al servizio di medici, pazienti e caregiver per la gestione delle fasi acute e croniche dell’ictus ischemico. Questo lo scopo del progetto TRUSTroke che avrà come output finale lo sviluppo di una nuova piattaforma basata appunto sull’intelligenza artificiale. Ma per arrivare a questo, è necessario ‘istruire’ gli algoritmi di intelligenza artificiale per far loro imparare come evolve l’ictus in un vasto gruppo di pazienti. Completata la fase preparatoria, questi strumenti di intelligenza artificiale saranno validati su una serie di pazienti, per verificare se sono stati correttamente ‘addestrati’, cioè per valutare se la previsione che l’algoritmo fa in termini di miglioramento o peggioramento clinico, di recidiva di ictus, di re-ospedalizzazione, di aderenza alla terapia di prevenzione secondaria, risulti affidabile o meno.