Ttg di Rimini, protagonista la “Campania Divina”

Ecoturismo marino e turismo delle interne, il modello di reciproco scambio fra Salerno città del fare e della riqualificazione urbana e Vietri sul Mare perla della ceramica d’autore; i temi della sicurezza per gli ospiti e della sostenibilità per le comunità, delle reti diffuse sui territori di le dinamiche di impresa nel Sannio, a Napoli e a Caserta determinate sulle comunità locali dai riconoscimenti Unesco. Questi i focus di discussione e confronto organizzati e promossi dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania, dalla Direzione Generale Turismo e Politiche Culturali e dall’Agenzia Campania Turismo al TTG 2024 di Rimini. “Sono stati tavoli di scambio importante – sottolinea l’assessore al ramo Felice Casucci – occasione di incontro con operatori turistici, associazioni, enti locali, protagonisti dello sviluppo del turismo sui territori, cui la Regione Campania è particolarmente attenta. Abbiamo come Assessorato al Turismo il compito e la responsabilità di favorire e accompagnare questi processi dal basso in un ottica di valorizzazione e promozione, non solo delle destinazioni molto amate che fanno grande la Campania del mondo, ma anche delle aree interne, delle mete artistiche, paesaggistiche, culturali, enogastronomiche meno conosciute ma ugualmente affascinanti e che animano la Campania che non ti aspetti ma che è pronta ad accoglierti”. In dettaglio: 75 gli operator, arrivati da tutte le province campane, importanti rappresentanze dell’area flegrea, delle isole del Golfo, delle costiere amalfitana e sorrentina, che hanno partecipato agli incontri B2B per gestire l’agenda con i buyers, 30 desk di promozione, 12 aziende produttrici che hanno condotto degustazioni guidate. “Inoltre partiranno oggi 18 tour operator internazionali – annuncia il Direttore Generale Rosanna Romano, presente in fiera – selezionati dal TTG, in un’ottica di valorizzazione delle aree interne e di decongestione delle zone turistiche di maggiore concentrazione turistica e di redistribuzione dei flussi”.