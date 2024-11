Tu vuo’ fa’ l’Americano, stasera su SudeNord.it diretta sulle Presidenziali Usa a partire dalle ore 21,30

Tu vuo’ fa’ l’Americano è l’originale format di SudeNord.it per seguire in diretta le ultime fase delle Presidenziali Usa di oggi, martedì 5 novembre.

Il talsk-show, che sarà trasmesso in diretta sui canali di SudeNord a partire dalle ore 21,30, è ideato e condotto nella sede di vico Tarsia 5 da Antonio Quaranta, Giovanni Oliviero, Davide D’Errico e Gaetano Loffredo, con interventi, tra gli altri, di Annarita Patriarca, Pina Picierno, Marco Sarracino, Fabio Roscani, Luigi Rispoli e di numerose altre personalità di spicco della politica e della società civile. Durante la serata, saranno trasmessi Exit Poll in diretta fino alle ore 3.

L’evento offre un’occasione unica di confronto sui temi attuali della politica e della società, in uno spirito di dialogo e partecipazione.

Voce del Mezzogiorno

SudeNord è una testata giornalistica, diretta da Francesco Bellofatto per Ines Edizioni, che si propone di dare voce al Mezzogiorno d’Italia, con particolare attenzione alla Campania.

SudeNord dispone di un Magazine e di canali multimediali come SudeNord Channel, per offrire contenuti diversificati verso un pubblico ampio e variegato. La testata si distingue per l’attenzione alle realtà locali, promuovendo storie e iniziative che valorizzano il territorio meridionale.