Tublat.com, accordo strategico con Flazio

Tublat.com, web agency disponibile completamente online e specializzata nella distribuzione diretta di hosting linux, nomi di dominio, servizi di web design e marketing online annuncia un accordo strategico con Flazio.

Per effetto dell’intesa, spiega un comunicato, Tublat.com arricchirà la propria piattaforma con l’integrazione di un website builder basato sulla tecnologia Flazio, offrendo ai clienti la possibilità di creare siti web in completa autonomia. Tublat.com garantisce un nuovo alleato internazionale innovativo e solido differenziando la propria offerta e rafforzando il posizionamento distintivo conquistato in pochi anni sul mercato con l’efficace approccio “diretto”.

Flazio è un’azienda italiana, creatrice del website builder famoso a livello internazionale. Online dal 2012, Flazio conta oggi più di 1.000.000 siti creati da professionisti, piccole e medie imprese e da chi in generale necessita di strumenti semplici e potenti per la creazione della propria presenza in rete. L’innovazione di Flazio consiste nello sviluppo di un CMS (Content Management System) in grado di reinventare le modalità di creazione dei siti web: la piattaforma infatti non richiede alcuna specifica competenza tecnica permettendo a chiunque di creare un sito web e di aggiornarlo in tempo reale autonomamente.

«Siamo entusiasti di avviare questa partnership strategica con Tublat.com ed integrare di conseguenza il nostro website builder con Tublat.com – commenta Flavio Fazio, CEO & Founder di Flazio – Tublat.com e Flazio – continua Fazio – condividono un Dna e una visione molto simili sulla crescente importanza della tecnologia e del digitale. Siamo convinti che questo ci darà la possibilità di esplorare ulteriori opportunità insieme».