Tublat sostiene la crescita delle imprese italiane e lancia l’offerta per creare un sito web più economica del mondo

Il bel Paese, purtroppo, fatica ancora a rimanere su molti aspetti, al passo con l’innovazione ed il progresso. A dimostrarlo sono, ad esempio, alcune ricerche che secondo le quali l’Italia presenta tra i più bassi dati di utilizzo e accesso ai servizi digitali.

Fatto inconsueto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, la terribile pandemia di cui siamo tutti preda, con le rispettive restrizioni dovute ai vari lockdown hanno incoraggiato sempre di più le aziende nostrane a puntare sul mondo digitale. Non c’è da stupirsene se si pensa alla storia dello “Stivale” fatta di innumerevoli contraddizioni.

Ma l’Italia è bella anche per questo! Se da un lato sembra essere restia al progresso, dall’altro è patria di grandi innovazioni, come Tublat la web agency completamente online, la quale funge anche da provider per la registrazione o trasferimento di nomi di dominio e hosting linux ssd, che ha lanciato un progetto di aiuto e sostegno alle imprese italiane attraverso un website builder per la creazione e gestione dei siti web.

Fino ad oggi per tutti gli utenti intenzionati ad usufruire dell’innovazione digitale, come la creazione di un sito web per presentarsi o per dare inizio ad un’attività di vendita online, devono rivolgersi a professionisti o a web agency che spesso propongono i loro servizi a costi troppo elevati, scoraggiando così le imprese, che oggi sono in netta difficoltà, a giovare dei benefici che l’universo digitale ne è indiscutibilmente il portatore.

“Websites” questo è il progetto di Tublat, che punta proprio a ridimensionare i costi per le aziende, consentendo davvero a tutti di poter godere dell’innovazione digitale. Il servizio viene garantito ad un costo veramente basso con un importo fisso e per sempre. Come, ad esempio, è di tendenza tra i vari numerosi nuovi operatori telefonici, bancari e assicurativi. Questo lo si può certamente cogliere dalle parole dello stesso fondatore di Tublat, Gianluca Iannotta quando risponde alla domanda “Cos’è Websites?”, egli spiega: “Websites è prima di tutto un simbolo, un’ispirazione, che siamo certi, spingerà l’intero settore verso politiche più accessibili. L’obbiettivo che noi provider ci siamo posti è quello di guidare l’Italia e le sue Pmi nel lungo processo di digitalizzazione”.

Se dunque, fino ad oggi l’Italia in quasi tutte le classifiche europee dove si parla di eCommerce, connettività e digitale occupava rigorosamente gli ultimi posti, ora grazie a Websites il nostro paese fa un forte sprint in avanti, salendo fin in cima alle classifiche mondiali.

Un dato eccezionale perché come lo stesso Iannotta ci fa notare: “la presenza nel web per un’azienda è indispensabile, in quanto le permette di allargare il proprio bacino clienti ed oggi questo non rappresenta più un’utopia, ma un sogno che si avvera, grazie a Websites con il costo associato alla presenza online meno caro al mondo”.

L’obbiettivo prefissato da Tublat è quello di consentire la creazione e gestione di un sito web, blog o ecommerce attraverso un website builder drag & drop alla portata di tutti, per questo semplice da utilizzare e soprattutto al costo fisso di 90 euro l’anno per sempre, anche per i successivi rinnovi.

Gli utenti non saranno mai lasciati soli, peculiarità che da sempre contraddistingue Tublat, infatti anche qualora non fossero capaci o non hanno tempo possono delegare alla stessa web agency la creazione del proprio sito web, blog o ecommerce attraverso il servizio di web design che a partire da 300 euro consente di ottenere un sito web one page con design accattivante e perfettamente responsive, adatto quindi a tutti i dispositivi mobili.

Tublat propone ancora servizi di marketing online per la promozione di siti web come quello di copywriting con il quale le si può affidare la gestione di un blog attraverso la creazione di articoli periodici, la creazioni di testi per un sito web o la scrittura delle schede prodotto di un e-commerce. Ancora possono scegliere il servizio seo per il proprio sito web, migliorando l’ottimizzazione per i motori di ricerca e ancora possono affidare a Tublat la gestione e l’ottimizzazione delle campagne pay per click sui motori di ricerca e social network del proprio sito web.

Quindi lasciando parlare un po’ i numeri il progetto si inserisce in un trend di mercato di forte crescita. Oggi sono oltre 2 milioni in più gli utenti che scelgono di acquistare online: si è passati dai 27 milioni di acquirenti digitali di febbraio 2020 ai 29 milioni post pandemia. Il dato di raffronto con il 2019 è ancora più significativo: nei primi 5 mesi del 2020 il numero dei consumatori online si è triplicato rispetto allo stesso periodo del 2019 (fonte Agi).

In conclusione si può di certo affermare che la vendita online è il settore che cresce di più nell’economia mondiale, nonostante la terribile pandemia di Covid-19, che pur avendo causato danni ingenti all’economia ha dato modo di comprendere quanto sia indispensabile investire nel progresso, soprattutto digitale.