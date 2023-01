Tublat vola il fatturato. La web agency online chiude il 2022 con una crescita mostruosa del 300%.

Portare le pmi a sfruttare sempre di più internet e le potenzialità del mondo digitale. Una mission che Tublat ha da sempre messo al centro della strategia di sviluppo e che peraltro il periodo Covid ha reso ancora più fondamentale per le piccole e medie imprese.

Quello che abbiamo osservato «è stata una forte reazione al momento storico, con una grande spinta chi sull’e-commerce e chi più in generale sulla comunicazione online». Il problema è che nonostante un costante incremento delle aziende che si affacciano a internet, la mancanza di competenze rimane un problema strutturale, soprattutto delle piccole e medie imprese. «Molte aziende non capiscono che non basta aprire un sito web per poter cogliere le potenzialità della digitalizzazione, e vanno guidate». I numeri danno un’indicazione precisa di che opportunità ci siano sul mercato: in Italia ci sono circa sei milioni di pmi, il 91% delle quali sotto i 10 dipendenti, per un mercato di 2,3 miliardi miliardi. Di queste, solo 1,1 milioni sono quelle che comunicano online e poche lo fanno in modo corretto.

Il business di Tublat offre soluzioni di digital communication a 360° gradi per le pmi (Creazioni siti web, e-commerce, Gestione social media e campagne pubblicitarie pay per click.

La web agency online ha archiviato il 2022 con una crescita mostrusa del 300% rispetto al 2021 registrando circa 50 siti web creati solo nell’ultimo anno, abbastanza se si pensa che i contatti arrivano solamente tramite il sito web tublat.com, e al passaparola di clienti felici in quanto Tublat non ha una rete commerciale. L’obiettivo di Tublat è ovviamente quello di crescere, con l’obiettivo di raddoppiare i siti web creati nel 2024. Tutto questo tenendo conto che quando si parla di online si pensa al web o ai social network, mentre la galassia digitale continua a espandersi, basti pensare agli sviluppi legati al Metaverso.