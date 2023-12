Tuccillo Bakery, le novità più gustose per il periodo natalizio

Profumato e fragrante, il panettone, nella sua versione tradizionale e nelle sue innumerevoli varianti, è da sempre il dolce natalizio per antonomasia.

Nonostante la crisi ed andando oltre i regionalismi, oggi il consumo di panettone non riguarda più soltanto il giorno di Natale, ma si estende a tutto il periodo delle feste (e oltre), dando così la possibilità ad intenditori e buongustai, di provarne diverse varianti e sperimentare gusti anche innovativi, che appagano non solo il gusto, ma anche la vista.

In occasione del Natale 2023, il Bakery chef Fabio Tuccillo, tra i finalisti del concorso internazionale Coppa del Mondo del Panettone, che si concluderà al Sigep di Rimini a gennaio 2024, sfornerà 10 fragranti specialità, tutte realizzate con ingredienti di alta qualità, selezionati e mixati con maestria e abilità tecnica. Doti che hanno consentito a Fabio Tuccillo di qualificarsi anche tra “I Migliori 30”, nel concorso nazionale Mastro Panettone 2023, per le categorie Cioccolato creativo e Pandoro.

Esclusiva novità di quest’anno è Grace, un panettone tutto al cioccolato, dal forte significato simbolico, che rappresenta per il Bakery chef Tuccillo la rinascita e il rimettersi in gioco, grazie al potere dell’amore. Una delizia che si compone di tre diversi impasti, cioccolato fondente, gianduia e nocciola, farciti con due delicati cremini, alla nocciola e al cioccolato a latte. A completare, una copertura a specchio di cioccolato Caramélia con perline croccanti e note golose di caramello salato. Un’autentica gioia, per gli occhi e per il palato.

Note cremose ed avvolgenti anche per il Panettone Cappuccino e Cioccolato Bianco, con impasto al cappuccino e cremino al cioccolato bianco e nocciola. Come copertura un cioccolato blond Dulcey, che con la sua dolcezza biscottata, appena salata, e il suo gusto di latte caramellato, ha il potere di riportare ai ricordi dell’infanzia.

Dal gusto intramontabile è il Panettone classico, che Fabio Tuccillo ripropone nella sua versione tradizionale a tre impasti. Una lavorazione complessa, che lo rende molto più soffice ed alveolato e che racchiude cubetti di arancia siciliana candita e uvetta sultanina australiana 6 Corone, che accompagnano ed esaltano i sentori aromatici del burro e della vaniglia. Lo ricopre una squisita glassa, realizzata con mandorle grezze, granella di zucchero e resa ancora più golosa da una spolverata di cacao.

Più dolce e fruttato è poi il Vesuviello con lavorazione a tre impasti farcito con albicocca Pellecchiella del Vesuvio e pasta di mandorla siciliana e ricoperto da una golosa ganache al cioccolato bianco. Arricchito con cioccolato alla frutta secca e da note delicate di mandorla fresca, date da Inspiration Mandorla, questa delizia riporta la mente al profumo dei mandorli in fiore, per un assaggio di primavera anche in inverno.

Immancabili tra i best of della Tuccillo Bakery il Panettone al Pistacchio, farcito con cremino e crema spalmabile al pistacchio e cioccolato a latte nell’impasto, con copertura di ganache al pistacchio e cioccolato bianco e il Panettone ricotta e pere, con pere Angys candite, impasto con ricotta, farcitura di crema al profumo di ricotta e vaniglia, con copertura di ganache al cioccolato bianco.