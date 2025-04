Tuccillo, è una Pasqua del gusto in versione anticonvenzionale

Il Bakery chef Fabio Tuccillo presenta la sua esclusiva collection di specialità pasquali, che uniscono sapientemente tradizione e innovazione. Con l’arrivo della Pasqua 2025, Tuccillo si prepara a deliziare i palati con una selezione di dolci e salati tipici di questo periodo festivo, puntando a superare le aspettative, portando un tocco di novità.

Le Colombe

La Tuccillo Bakery propone diverse varianti, ciascuna caratterizzata da ingredienti di alta qualità e da ricette uniche ed originali. Tra le proposte più creative spicca la Lovers 21, realizzata con impasto allo yogurt, gelè ai lamponi e cioccolato a lampone, che offre un equilibrio perfetto tra freschezza e golosità. Un’altra creazione distintiva è la Tuccibueno al Caffè, un’armonia di impasto al mascarpone, caffè e una deliziosa crema Tuccibueno come farcitura. Per gli amanti dei gusti classici, c’è poi la Classica Mandorlata con scorzetta d’arancia, una scelta di gusto intramontabile. A tre impasti, con una tecnica che prevede 72 ore di lievitazione, che consente uno sviluppo maggiore dell’impasto e che lo rende più leggero, alveolato, digeribile e profumato. La Pistacchio, con gocce di cioccolato sciolte nell’impasto e crema al pistacchio come farcitura, promette di conquistare anche i palati più esigenti. Per chi cerca una dolcezza avvolgente, c’è la Doppio Cioccolato, ricca e golosa, con cremino alla nocciola e crema al cioccolato al latte. Due le specialità che ci portano in Campania, la terra del Bakery chef Tuccillo, Reginella del Vesuvio, che si fa notare per la dolce presenza dell’albicocca Pellecchiella, in due consistenze, in gelatina e candite e del cioccolato e la deliziosa Mela, con impasto allo yogurt e mela annurca candita, che sorprende con il suo cremino alla nocciola e cioccolato bianco, questa colomba mixa il sapore gradevolmente acidulo e il profumo caratteristico della regina delle mele, ai delicati aromi di latte fresco e vaniglia naturale. Immancabili, infine, le note golose della Crema e Amarena, in un impasto al mascarpone arricchito da amarene candite e cioccolato al lampone, con crema pasticcera come farcitura.

Uova da oltreoceano

Assoluta novità 2025, le Uova di Pasqua realizzate con il Dubai Chocolate, un fenomeno ormai virale su tutti i social media e che sta rapidamente conquistando cuori e palati in tutto il mondo. Gli innovativi capolavori dolciari del Bakery chef Tuccillo sono realizzati con finissimo cioccolato al latte di alta qualità e racchiudono un cuore goloso di cioccolato al pistacchio, mescolato con la pasta Kataifi, creando così un perfetto equilibrio tra cremosità e croccantezza. Ogni morso è un’esplosione di sapori che celebra la tradizione pasquale con un tocco moderno e sofisticato, rendendo queste uova una scelta imperdibile. Tra le novità anche le Uova ripiene cremose, ai gusti di cioccolato alla nocciola e biscotto, crema alla nocciola e riso soffiato e crema al cioccolato e nocciola. Immancabili, in fine, le classiche Uova granellate, al cioccolato al latte, pistacchio, cioccolato bianco e cioccolato fondente oppure bigusto, cioccolato al latte e bianco, cioccolato al latte e pistacchio.