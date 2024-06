Tuccillo lancia la pasticceria da colazione in versione geometrica

Cubi, rolls e nuvole di sfoglia: la colazione, il pasto più importante della giornata secondo gli esperti di nutrizione, diventa social, grazie alle nuove mode della viennoiserie, che gioca con forme, colori e ripieni innovativi.

La colazione geometrica oggi è una vera e propria tendenza, che arriva dall’estero e che il Bakery chef Fabio Tuccillo ha fatto sua, esprimendola nelle sue dolci creazioni, gustose, raffinate e belle da vedere.

Ecco che dal croissant spariscono le sue famose punte, trasformandosi nel Cruffin, una delizia di sfoglia che ha però le sembianze di un muffin, il re della colazione all’inglese.

Le culture si contaminano e i gusti cambiano, approdando sulle nostre tavole e dando un tocco fashion ed instagrammabile alla nostra morning routine, che diventa molto più divertente e colorata, grazie anche al New York Roll, lanciato per la prima volta negli Stati Uniti, replicato dal Bakery chef Tuccillo con nuovi deliziosi gusti.

Tecnica classica e forma contemporanea anche per il Croissant cubico, ripieno di una ricca e vellutata farcitura, da tagliare con il coltello e magari assaggiare in compagnia per colazione o merenda.

“L’obiettivo delle mie nuove creazioni – afferma Fabio Tuccillo – è quello di valorizzare la tradizione attraverso i grandi classici, ma riproponendoli in una versione moderna, più fresca, specchio delle nuove tendenze”.

È così che dalle più classiche tecniche francesi, che vedono come ingrediente principale il burro fresco, vengono fuori dei prodotti di alta pasticceria, che stanno spopolando per la loro particolare estetica, ma anche per il gusto, garantito dalle materie prime, tutte di alta qualità e dall’attenta tecnica di lavorazione. Quest’ultima avviene infatti in 24/48 h, in modo che la sfogliatura risulti perfetta e tale da garantire una estrema delicatezza e una dolcezza super-equilibrata.

Connubio perfetto tra estetica e gusto, anche per i ripieni, gustosi e delicati, che vanno dalla crema pasticcera classica a quella al limone, dalla crema gianduja alla ganache alla nocciola, al cioccolato bianco, al caramello, fino alla confettura di albicocche, le colazioni geometriche del Bakery chef Tuccillo sono uniche nelle forme e nei colori, tutte da assaggiare!