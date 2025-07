Tuffi, Chiara Pellacani bronzo mondiale da 1 mt

Roma, 26 lug. (askanews) – Chiara Pellacani ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali di tuffi nella categoria trampolino da un metro. L’azzurra con 270.80 punti, è stata battuta solo dalla australiana Maddison Keeney, che ha vinto l’oro, e dalla cinese Li Yajie, argento. Dopo una lunga interruzione per un temporale, si è chiusa anche la gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze, con l’ottavo posto dell’azzurra Elisa Cosetti. La gara è stata vinta dalla australiana Rhiannan Iffland. Medaglia d’argento per la canadese Simone Leathead e bronzo per la statunitense Maya Kelly. (Foto di Andrea Staccioli / DBM)