Tuffi, Mondiali. Pellacani e Santoro oro dai 3 metri sincro misti

Roma, 30 lug. (askanews) – Chiara Pellacani e Matteo Santoro battono i cinesi Zilong Chen e Yajie Li, vincono la finale mondiale del sincro misto trampolino ed entrano nella storia. Gli azzurri ma tra di loro si considerano fratelli perchè sono cresciuti insieme conducono una finale perfetta e trionfano con 308.13; più forti degli australiani campioni uscenti Cassiel Rousseau e Maddison Keeney argento con 307.26 e soprattutto dei cinesi che non vanno oltre i 305.70. Gli azzurri, secondi dopo gli obbligatori e il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (69.30), prendono la testa nella quarta routine grazie a un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (75.33) prodigioso per tecnica e sincronismo; poi restano glaciali e chiudono con doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (69.30) pulitissimo e che li consacra sul tetto del mondo. Mai l’Italia si era spinta così in alto con con una coppia. Finora solo la leggenda Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e la vice presidente Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015) erano riusciti a vincere un oro mondiale. Adesso ci sono anche il presente e futuro dei tuffi azzurri. (Foto Andrea Staccioli / DeepBlueMedia.eu)