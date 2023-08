Tuffo notturno in piscina, nella parte in cui l’acqua era poco profonda: turista grave a Lucca

Grave, dopo un tuffo notturno in piscina, un turista svedese di 31 anni in vacanza in un albergo di Massa Pisana (Lucca). E’ rimasto gravemente ferito alla schiena per le conseguenze di un tuffo notturno nella piscina dell’albergo che lo ospitava. L’incidente è avvenuto alle 4.30 del mattino quando l’uomo si è lanciato in acqua nella parte più bassa della piscina. Sul posto sono intervenute una ambulanza della Misericordia di Massa Macinaia e una volante della polizia che al momento è al lavoro per ricostruire l’accaduto. Il giovane è stato trasferito in ospedale in codice rosso per un trauma al rachide vertebrale.