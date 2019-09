Tumore al pancreas, ricerca del Pascale di Napoli: come ridurre il rischio di metastasi del 25%

Aumentano i nuovi casi di tumore al pancreas in Italia, totalizzando un +6% in 5 anni, ma oggi c’è una nuova possibilità di trattamento: la combinazione di chemioterapie riduce infatti del 25% il rischio di metastasi. Per la prima volta, uno studio italiano (Gap), presentato oggi al congresso della Società Europea di Oncologia Medica Esmo, indica la via da seguire, cioè il regime chemioterapico costituito dalla combinazione di due diversi farmaci (nab-paclitaxel e gemcitabina). In cinque anni, in Italia, i nuovi casi di tumore del pancreas sono aumentati del 6%: erano 12.700 nel 2014, ne sono stimati 13.500 nel 2019. È una neoplasia particolarmente aggressiva, che nel 40% dei casi viene diagnosticata in fase metastatica, trattata con chemioterapia. Invece, nel 30% dei pazienti, la malattia è individuata in fase localmente avanzata, senza metastasi e non operabile. A oggi, tutte le opzioni di trattamento proposte per questi malati hanno prodotto risultati modesti. “Lo studio – spiega Stefano Cascinu, Ordinario di Oncologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano – confronta la combinazione con la sola chemioterapia a base di gemcitabina. La combinazione riduce il rischio di metastasi del 25%. È un dato importante, perché una parte di questi pazienti, in seguito, può essere trattata con la radioterapia che contribuisce al controllo generale della malattia. La combinazione, inoltre, aumenta il tasso di risposte che raggiunge il 28%, determinando una riduzione del tumore primitivo. E circa il 6% dei pazienti, che non era operabile, può affrontare l’intervento chirurgico. Non solo. La combinazione migliora la sopravvivenza: la riduzione del rischio di morte è pari al 35%. Lo studio ha coinvolto 124 persone ed è stato condotto da GISCAD (Gruppo Italiano per lo Studio dei Carcinomi dell’Apparato Digerente) e dall’Istituto Tumori Pascale di Napoli. “Alla luce dei risultati di questo studio, la combinazione potrebbe diventare lo standard di cura per i pazienti con carcinoma del pancreas avanzato non operabile, che finora erano lasciati in una ‘terra di nessuno’ dal punto di vista delle indicazioni terapeutiche”, afferma Cascinu. Ma nonostante i progressi della terapia, “risultati ancora più importanti possono derivare dalla prevenzione primaria (no al fumo, dieta corretta e attività fisica costante): gli stili di vita sani svolgono infatti un ruolo fondamentale – conclude Cascinu – tanto che il fumo di sigaretta è il fattore di rischio in assoluto più associato alla probabilità di sviluppare un carcinoma pancreatico”.