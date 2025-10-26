Tumore al seno: la campagna “Nastro rosa” della Lilt fa tappa al Circolo Posillipo 

“Sebbene il tumore al seno sia, per numero di casi, la principale patologia oncologica nelle donne con circa 60 mila nuovi casi l’anno in Italia ed oltre 5000 in Campania – ricorda il professor Gallipoli D’Errico -, se intercettato nel suo stadio iniziale, guarisce immediatamente, nell’oltre 90 per cento dei casi. Ecco che quindi, mai come in questo caso, la prevenzione assume un’importanza cruciale”.
Testimonial dell’iniziativa, le donne operate al seno delle “Sirene Partenopee”, la squadra di Dragon boat della LILT di Napoli, nata nel 2022 grazie alla collaborazione del Circolo Posillipo, protagoniste di numerosi successi nazionali e regionali, portatrici di un potente messaggio di promozione della cultura della prevenzione.