Tumore alla prostata: la chiave di lettura è nel Dna, una scoperta tutta italiana

di Salvatore Vicedomini

Il carcinoma prostatico primario rappresenta ad oggi la seconda neoplasia tra gli uomini più diffusa al mondo con oltre 1,4 milioni di casi diagnosticati ogni anno, dopo quello al polmone. In Europa il numero dei casi diagnosticati si aggira a circa 500000 ogni anno, mentre in Italia vengono accertati oltre 40.000 casi, specialmente quando si supera la soglia dei 65 anni d’età.

Il quadro clinico di questa neoplasia è spesso asintomatico nelle prime fasi , ma con il progredire della malattia si manifesta con differenti sintomi che possono variare a seconda dei casi specifici con caratteristiche intra-individuali. Considerando che una gran parte dei casi si manifesta in forma subdola e indolente, e che un’altra, di circa il 20-30 %, può mutare verso forme metastatiche e letali, non è mai facile differenziare bene due categorie di pazienti in base alla valutazione dei casi. Ciononostante, la variabilità clinica e la poliedricità del tumore prostatico, possono condizionare nel dare una valutazione precisa sulla sua evoluzione rendendo difficile, in alcuni casi, decidere il trattamento giusto da applicare per i diversi pazienti.

A tal proposito un gruppo pluridisciplinare di ricercatori, che lavorano al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all’istituto di oncologia molecolare di AIRC (IFOM) e all’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ha fronteggiato queste difficoltà sviluppando una nuova tipologia di diagnostica innovativa per precorrere il decorso del tumore della prostata e selezionare i pazienti a seconda del proprio stato di evoluzione accertato.

Lo studio coordinato dalla ricercatrice Chiara Lanzuolo e svolto grazie alla collaborazione dell’ IFOM (Istituto AIRC di Oncologia Molecolare), INGM (Istituto Nazionale di Genetica Molecolare) e ospedale IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications con il titolo “Chromatin remodeling restrains oncogenic functions in prostate cancer”.

Il lavoro scientifico svolto per questo carcinoma, che si presenta con più lesioni multifocali e con un comportamento clinico imponderabile, si è focalizzato sull’aspetto genetico, come ci ha spiegato la ricercatrice: “Il lavoro è partito esaminando prima 17 pazienti, poi in fase di revisione ne sono stati chiesti altri, per cui abbiamo preferito esaminare diverse coorti di validazione (si riferisce a più gruppi di individui con caratteristiche comuni) indipendenti di biopsie di pazienti , che comprendevano complessivamente circa 900 individui; ossia abbiamo selezionato noi i pazienti e confermato sia la struttura che la firma molecolare, la quale – ha proseguito la Lanzuolo – viene considerata in maniera significativa uno strumento sostanziale per una stratificazione del rischio nel cancro alla prostata”.

Di solito, dopo la diagnosi, i medici valutano alcuni parametri come l’età o altre caratteristiche della neoplasia, per poi ricorrere a trattamenti molto invasivi come sono l’Androgen deprivation o l’intervento di prostatectomia. Invece questi interventi estremi ed invalidanti dovrebbero essere eseguiti solo in casi di effettiva necessità perché l’operazione spesso provoca effetti collaterali devastanti, mentre nella maggior parte dei casi il tumore rimane indolente senza progredire. In merito a ciò i ricercatori si sono focalizzati sull’aspetto epigenetico, ossia l’influenza che fattori esterni, come stile di vita e ambiente, hanno sull’espressione dei nostri geni senza intaccare la sequenza del Dna, come ci dice Chiara Lanzuolo: “Sono state effettuate biopsie tumorali di 25 pazienti, e osservando l’organizzazione e la struttura tridimensionale della cromatina del Dna delle cellule tumorali, sono stati identificati due diversi sottotipi molecolari; uno con un Basso Grado di Decompartimentazione (LDD) e un altro con un Alto Grado di Decompartimentazione (HDD). A questo punto, abbiamo avuto la svolta che ha determinato la differenziazione della diagnosi del tumore. Infatti – ha continuato la ricercatrice – l’HDD, che costituisce il sottogruppo con un’ampia alterazione e riorganizzazione della cromatina rimodellando il Dna, riesce a bloccare la propagazione metastatica agendo sulla trascrizione dei geni. Nello specifico questo sottotipo riesce a bloccare prima il ciclo, deputato alla proliferazione delle cellule, e in seguito l’Epithelial – mesenchymal transition (EMT), (fenomeno biologico in cui una cellula epiteliale fissa, si trasforma in una cellula mesenchimale mobile per migrare in altri organi); processi importanti per la proliferazione delle metastasi tumorali. Da questa diversificazione è stata ottenuta una firma molecolare di espressione di 18 geni in grado di differenziare i casi di HDD da quelli di LDD. La firma molecolare del sottotipo HDD suddetta – ha sottolineato la Lanzuolo – viene considerata come un semaforo verde rispetto alla LDD per una prognosi rapida e precisa, ed è già stata brevettata con l’auspicio di riuscire a testare questo sistema, insieme agli esami di diagnosi , per avere la speranza di poterlo utilizzare in clinica. Occorreranno certamente molti studi clinici in vasti gruppi di pazienti di diversi centri- ha concluso la ricercatrice – per poter vedere un giorno il suo utilizzo per diagnosi precoci ed evitare i trattamenti invasivi e devastanti che oggi vengono adottati”.

Questi risultati, ottenuti da questo studio, aprono incoraggianti prospettive per sviluppare diagnosi sempre più precise per la cura del tumore prostatico e potrebbe aiutare urologi e oncologi, già dalla prima biopsia a distinguere le neoplasie a basso rischio da quelle destinate a sviluppare metastasi, inducendo così la classe medica a adottare terapie sempre più specifiche e precise eliminando il pericolo costituito dal sottoporre i pazienti a sovra-trattamenti invasivi.