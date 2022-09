Tumore colon-rettale metastatico, una campagna a supporto dei pazienti

ROMA (ITALPRESS) – Le persone che ricevono oggi una diagnosi di tumore al colon-retto metastatico, grazie ai progressi della ricerca medica, hanno a disposizione diverse opzioni terapeutiche per trattamenti sempre più specifici e su misura. Tuttavia, questo stadio di malattia ha un impatto considerevole sulla qualità di vita, perchè talora richiede interventi chirurgici multipli e ripetute chemioterapie, con obiettivi da raggiungere passo dopo passo. Con la campagna “The Best of Tomorrow – Il meglio del tuo domani”, EuropaColon Italia, in collaborazione con Pierre Fabre Pharma Italia, sposta il focus dalla malattia alla persona, per contribuire a farle trovare un nuovo equilibrio nella vita quotidiana.

“Siamo orgogliosi di presentare questa nuova iniziativa di EuropaColon Italia rivolta ad una categoria speciale di persone, ovvero coloro che hanno di fronte a sè un lungo percorso di cura, esigenze assistenziali complesse e una qualità di vita spesso compromessa – affermano Roberto Persiani, Presidente e Fondatore e Laura Lorenzon, co-Fondatrice di EuropaColon Italia Onlus -. La campagna vede il contributo dei principali professionisti coinvolti nella cura del paziente metastatico che hanno realizzato delle video-pillole informative; accanto a queste, è prevista la pubblicazione di consigli e di attività volti a migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie”.

“Una diagnosi di tumore del colon-retto, specialmente se avviene quando la malattia è in fase metastatica, è estremamente impegnativa da gestire per la persona che la riceve e per chi gli sta accanto – dichiara Charles-Henri Bodin, General Manager di Pierre Fabre Pharma Italia -. Per queste ragioni siamo lieti di essere al fianco di EuropaColon Italia Onlus in questo progetto di così alto valore per i pazienti e per le persone a loro vicine, confermando il nostro impegno per un’informazione corretta e completa e per una presa in carico sempre più mirata e tempestiva delle persone con tumore”.

Per tutto il mese di settembre, il sito dedicato all’iniziativa www.thebestoftomorrow.europacolon.it si rinnoverà quotidianamente nella grafica e proporrà sempre nuovi suggerimenti da mettere in pratica il giorno seguente: un modo semplice che vuole aiutare le persone con tumore al colon metastatico nel pensare positivamente, cercando di riacquistare la gioia delle piccole cose, avendo così un impatto il più possibile positivo sulla propria qualità di vita.

Oltre ai contenuti editoriali giornalieri, “The Best of Tomorrow” vede il contributo di 5 medici specialisti, le figure-chiave che un paziente con una diagnosi di tumore metastatico solitamente incontra nel proprio percorso di cura. Attraverso video interviste realizzate in esclusiva per la campagna, ciascun medico fornirà consigli semplici e chiari che aiuteranno le persone con tumore e i loro familiari ad affrontare la diagnosi e il successivo percorso terapeutico.

Interverranno: Marina Di Fonso medico di medicina generale, che rappresenta la prima figura con cui solitamente il paziente si relaziona; gli oncologi medici Giordano Beretta e Andrea Sartore Bianchi; il chirurgo epatobiliare Felice Giuliante e infine Giuseppe Casale, oncologo palliativista, che spiegherà come i trattamenti palliativi si integrano nel percorso di una persona con tumore metastatico.

Il sito della campagna rimarrà attivo anche dopo il mese di settembre, per consentire l’accesso a tutti i contenuti anche oltre la durata dell’iniziativa.

– foto ufficio stampa Università Cattolica –

(ITALPRESS).