Tumore osseo a 9 anni, al Santobono intervento senza precedenti nel Sud: amputazione evitata

Un complesso intervento di chirurgia oncologica e ricostruttiva è stato eseguito con successo all’Ospedale Santobono Pausilipon su un bambino di 9 anni affetto da osteosarcoma dell’ala iliaca destra. Una patologia particolarmente insidiosa, sia per la posizione nel bacino sia per la complessità chirurgica.

La lesione, localizzata nell’anca, metteva seriamente a rischio la funzionalità della gamba, con il concreto pericolo di dover ricorrere a un intervento demolitivo con amputazione dell’arto.

Un’operazione complessa e innovativo

L’operazione ha previsto una emipelvectomia, ovvero l’asportazione parziale dell’osso colpito dal tumore, seguita da una ricostruzione con fili di acciaio e cemento acrilico per garantire stabilità alla struttura ossea. Si tratta del primo intervento di questo tipo eseguito nel Sud Italia su un paziente pediatrico.

La collaborazione tra tre ospedali

Determinante è stata la sinergia tra tre strutture sanitarie napoletane: l’Ospedale Santobono Pausilipon, che aveva in cura il bambino sin dalla diagnosi presso l’oncologia pediatrica del presidio Pausilipon, l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale e l’Ospedale del Mare.

L’équipe chirurgica, guidata da Giovanni Gaglione con Gianluigi Federico e Gemma Romano, è stata affiancata dagli specialisti Flavio Fazioli, Gennaro Vigliotti e Anna Petrone. Il lavoro multidisciplinare ha consentito un intervento conservativo, preservando muscoli, nervi e legamenti ed evitando l’amputazione completa.

Riabilitazione e follow-up

Il bambino dovrà ora affrontare un percorso di recupero funzionale presso la palestra robotica riabilitativa del presidio Cavallino dell’AORN Santobono Pausilipon, con programmi personalizzati per il recupero della mobilità.

Le cure oncologiche proseguiranno presso il Pausilipon, che seguirà il piccolo paziente nelle fasi successive di terapia e monitoraggio.

Le dichiarazioni

“Il Santobono Pausilipon garantisce percorsi completi di presa in carico dei piccoli pazienti, dalla diagnosi alla chirurgia fino alla riabilitazione e al follow up. Questo intervento rappresenta un importante traguardo per la chirurgia oncologica pediatrica nel Mezzogiorno”, ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’azienda ospedaliera.

“Questo intervento dimostra quanto la collaborazione tra le eccellenze sanitarie del territorio sia determinante per affrontare patologie oncologiche complesse”, ha aggiunto Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale.

Sulla stessa linea Gaetano Gubitosa, direttore generale dell’Ospedale del Mare: “La sinergia tra le tre strutture ha garantito cure personalizzate e tra le più avanzate. Questo risultato dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa fare la differenza nella vita dei pazienti”.