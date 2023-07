Tumore polmonare, il Centro Morrone di Caserta lancia una campagna di prevenzione

L’invito è rivolto soprattutto ai fumatori. Il Centro Morrone di Caserta lancia una campagna di prevenzione del tumore polmonare e si rivolge agli adulti sani che hanno una lunga storia di fumo ma nessun segno di malattia. Si tratta di una vera e propria iniziativa di screening che sarà attuata con le scansioni TC low-dose.

Quali i soggetti a rischio? Le persone tra i 50 e i 74 anni, fumatori di almeno 10 sigarette al giorno per 30 anni, o di 15 sigarette per 25 anni. O ancora, ex-fumatori che abbiano smesso da meno di 10 anni (con analoga pregressa esposizione). Ma a rischio sono anche particolari categorie di lavoratori che hanno (o hanno avuto) a che fare con fumi e polveri sottili, o sostanze chimiche volatili. E non va dimenticato chi ha familiarità per genitori e/o fratelli a cui è stato diagnosticato un cancro ai polmoni.

Il Centro Morrone ricorda che è fondamentale non ritardare lo screening ai polmoni se si rientra in queste categorie. Si raccomanda di effettuare lo screening prima che si manifestino i sintomi. I tassi di sopravvivenza e le opzioni di trattamento cambiano quando il tumore viene diagnosticato in anticipo. In definitiva, la diagnosi precoce può salvare la vita.

Per informazioni si ci può rivolgere al Centro Morrone, via Marchesiello – Caserta / cell. per whatsapp 3807518683