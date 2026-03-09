Tumore seno, Coco “La novità terapeutica di Novartis riduce il rischio recidiva”

MILANO (ITALPRESS) – Novartis ha annunciato l’approvazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) della rimborsabilità per ribociclib in associazione alla terapia endocrina (ET) con inibitori dell’aromatasi, per il trattamento adiuvante dei pazienti con tumore al seno in fase iniziale, positivo per i recettori ormonali e negativo per il recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HR+/HER2-), ad alto rischio di recidiva, che include tutti i pazienti con malattia linfonodale positiva indipendentemente dalle altre caratteristiche cliniche. “Per noi, oggi, è motivo di grande orgoglio poter annunciare l’approvazione del nostro inibitore delle cicline che rappresenta un’importante novità nell’ambito del carcinoma mammario in fase localizzata”, sottolinea Paola Coco, Chief Scientific Officer and Medical Affairs Head di Novartis. “La novità terapeutica permette alle pazienti di ridurre in maniera significativa – del 28% – il rischio di recidiva che sappiamo, purtroppo, colpire una donna su cinque dopo che il tumore è stato rimosso in maniera chirurgica. Quindi, consideriamo che più di una donna su quattro riesce a non recidivare grazie a questa opzione terapeutica”.

