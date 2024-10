Tumore al seno: c’è “Alba”, un coach virtuale per il benessere psicologico delle pazienti

Ha inizio lo studio pilota «Alba. Un coach virtuale per promuovere il benessere psicologico e prevenire lo stress nelle donne con diagnosi di tumore al seno», coordinato dal centro Digital Health & Wellbeing della Fondazione Bruno Kessler in collaborazione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) della Provincia di Trento. Il progetto di ricerca – si legge in una nota – nasce con l’obiettivo di sviluppo soluzioni digitali di supporto psicologico per il benessere delle pazienti con tumore al seno (nel 2023 in Italia sono stati stimati circa 55.900 nuove diagnosi) che presentano livelli di stress lieve-moderato, fornendo loro le abilità essenziali ed efficaci per gestire lo stress correlato alla diagnosi. Il coach Alba interagirà con le donne per sei settimane consecutive, attraverso la versione digitale di un intervento di terapia cognitivo comportamentale realizzato e validato dall’Oms, denominato Self Help Plus. L’intervento Oms è stato digitalizzato dal team di tecnologi e ricercatori Fbk, con gli esperti e gli operatori sanitari di Apss, in collaborazione con il Centro Collaborante dell’Oms del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Verona. I pazienti, una volta alla settimana, interagiranno con il coach virtuale, attraverso dialoghi integrati anche da materiale informativo audio e video. Inoltre, saranno somministrati alcuni questionari per indagare l’esperienza d’uso ed il grado di coinvolgimento, oltre che il livello di benessere psicologico all’inizio, alla fine ea quattro mesi dalla conclusione del percorso psicoeducativo. Una volta convalidata la fattibilità e, in una seconda fase, l’efficacia clinica, lo stesso formato digitale renderà Alba un servizio scalabile, erogabile ad ampio raggio. Alba sarà implementato all’interno di TreC_Arianna, l’app per smartphone che sarà disponibile gratuitamente nei prossimi mesi per le donne che rientrano nel percorso della Brest Unit, il centro multidisciplinare dell’Apss per la cura del tumore al seno.