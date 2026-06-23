Tumori, Ail presenta volume “L’impatto dell’Ambiente e degli Stili di Vita

(Adnkronos) – Lunedì 22 giugno 2026 a Lecce, si è svolta presso l’Università del Salento – Dipartimento Scienze Umane e Sociali (Monastero degli Olivetani – Sala Chirico, Viale San Nicola), la presentazione del Volume che raccoglie gli atti del Convegno Nazionale AIL 2024 dal titolo “L’impatto dell’Ambiente e degli Stili di Vita nel rischio onco-ematologico”, a cura di Aurelio Angelini e Mariaclaudia Cusumano, promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, evento realizzato con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.

Il volume, edito da FrancoAngeli e con la prefazione di Giuseppe Toro, nasce dall’esigenza di rendere disponibili i contributi scientifici, sociali e istituzionali emersi durante la quarta edizione del Convegno AIL “Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili di vita”, che ha messo a confronto importanti esperti di medicina, epidemiologia, scienze ambientali e sociali, rappresentanti delle Istituzioni e dell’associazionismo, con l’obiettivo di approfondire le possibili correlazioni tra inquinamento, stili di vita e rischio onco-ematologico.

All’incontro hanno partecipato Arnaldo Scardapane, Presidente del Consiglio Didattico del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (Dipartimento di Medicina Sperimentale – Di.M.E.S.) dell’Università del Salento, Matteo Jacopo Zaterini, Ricercatore Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento, Mario Tarricone, Presidente AIL Lecce, Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL, Vincenzo Pavone, Specialista Ematologo, Responsabile Scientifico UOC Ematologia, Azienda Ospedaliera C. Panico – Tricase, Vito Bruno, Direttore Generale Arpa Puglia, Aurelio Angelini, già Professore Ordinario di Sociologia dell’Ambiente, Presidente Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030, moderatore dell’incontro, Fiammetta Fanizza, Professoressa Ordinaria di Sociologia dell’ambiente e del territorio, Coordinatrice del dottorato in Medical humanities and welfare policies, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia, Mariaclaudia Cusumano, Ricercatrice e Sociologa dell’Ambiente e del Territorio, Università Milano-Bicocca.

Il cancro rappresenta una delle maggiori sfide sanitarie e sociali: l’aumento dell’incidenza è legato non solo all’invecchiamento della popolazione, ma anche all’esposizione a fattori di rischio ambientali modificabili, come l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, oltre a comportamenti individuali non salutari. In questo scenario, AIL intende contribuire costantemente al dibattito pubblico promuovendo una visione integrata tra politiche ambientali e sanitarie, nel rispetto del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione.

Il volume raccoglie gli interventi di oltre trenta relatori che hanno affrontato temi centrali come l’impatto degli inquinanti atmosferici, delle plastiche e dei PFAS, l’alimentazione e la nutrizione, i cambiamenti climatici, l’inquinamento elettromagnetico, la prevenzione primaria, gli stili di vita sostenibili e il modello “One Health”. Ampio spazio è dedicato anche alle esperienze delle sezioni AIL sul territorio e al ruolo della prevenzione come strumento di tutela individuale e collettiva.

La presentazione presso l’Università del Salento ha rappresentato un momento di confronto istituzionale per ribadire che prendersi cura della salute significa anche ridurre i rischi ambientali, promuovere consapevolezza sociale e rafforzare strategie condivise per la prevenzione delle patologie onco-ematologiche.

Con questa pubblicazione AIL conferma il proprio impegno, accanto al sostegno alla ricerca scientifica e all’assistenza ai pazienti ematologici, nel diffondere conoscenza e nel favorire una cultura della salute che integri ambiente, stili di vita e benessere psicofisico, nell’interesse dell’intera collettività.

Da oltre 55 anni AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, con le sue 83 sezioni provinciali e gli oltre 18.000 volontari in tutta Italia, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. È al loro fianco per migliorarne la qualità della vita e sostenerli nel percorso di cura.