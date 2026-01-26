Tumori al seno, prevenzione e volontariato: Maria Pia De Chiara alla guida di Rosa Samnium Aps

Maria Pia De Chiara è la nuova presidente dell’associazione Rosa Samnium APS, realtà attiva nel volontariato e nella prevenzione, in particolare delle neoplasie al seno. De Chiara è cofondatrice dell’associazione insieme alla presidente uscente Monica Pica, che conclude il proprio mandato.

Il nuovo direttivo è composto dalla vicepresidente Maria Capozzi e da Addolorata Bianco, Libera Del Grosso, Luciana De Luca, Leda Lombardi, Antonietta Mancino e Giovanna Tassella.

Una sede stabile per prevenzione e ascolto

L’associazione Rosa Samnium APS ha sede a Benevento, in via Sandro Pertini, presso l’ex Infopoint, nella struttura concessa in utilizzo gratuito dalla Provincia di Benevento. Attualmente conta oltre 30 iscritte, quasi tutte ex pazienti oncologiche.

Presso la sede associativa si svolgono, a titolo completamente gratuito, incontri divulgativi, screening e consulenze mediche, con particolare attenzione alla prevenzione del cancro al seno, in linea con gli scopi statutari dell’associazione.

Il riferimento scientifico e il ruolo di Carlo Iannace

Le attività dell’associazione sono ispirate dall’impegno di Carlo Iannace, specialista sannita e direttore dell’Unità operativa complessa Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino. Da anni Iannace effettua screening gratuiti per la prevenzione del cancro mammario ed è attivo nella ricerca e nella lotta ai tumori.

Il suo nome è legato non solo ai risultati clinici ottenuti, ma anche a una riconosciuta professionalità, accompagnata da generosità e spirito di altruismo, valori che rappresentano un punto di riferimento per l’associazione.

Impegno gratuito e nuove attività sul territorio

“Ringrazio Carlo Iannace e la presidente uscente Monica Pica – dichiara la neoeletta presidente Maria Pia De Chiara –. Continuiamo a offrire il nostro massimo impegno, a titolo completamente gratuito e di volontariato, per essere vicine a tutte le donne che affrontano quotidianamente problematiche di salute e malattie oncologiche”.

De Chiara annuncia inoltre l’attivazione, presso la sede associativa, di un punto permanente di ascolto, con la psicoterapeuta Maria Lombardi, che offrirà consulenze gratuite e sedute di mindfulness.

Screening gratuiti in tutta la provincia nel 2026

La nuova presidente evidenzia infine che le attività di screening gratuiti saranno ulteriormente intensificate ed estese a tutti i comuni della provincia di Benevento.

“Stiamo elaborando il calendario tematico per il 2026 – spiega De Chiara –. La nostra azione di supporto nelle campagne di prevenzione del tumore al seno sarà sempre più diffusa sul territorio, per ascoltare e sensibilizzare tutte le donne sull’importanza dei percorsi di monitoraggio previsti dai protocolli medici”.