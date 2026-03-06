Tumori al seno, una piattaforma innovativa ci svela il comportamento delle cellule

di Salvatore Vicedomini

Il comportamento delle cellule in una neoplasia è contraddistinto da una marcata alterazione dei loro normali meccanismi biologici, conducendole a sviluppare una crescita incontrollata, predisponendole per l’invasione dei tessuti circostanti e, qualora siano di natura maligna, a provocare un’invasione in altre zone del corpo formando le cosiddette metastasi. Infatti, al contrario di quelle sane, quelle tumorali non collaborano con i normali meccanismi dell’organismo ignorando i segnali di arresto alla loro diffusione. Riuscire a capire come tali cellule tumorali recepiscono e convertono gli impulsi meccanici è una delle sfide più interessanti che si propone lo studio della nuova oncologia. Gli ultimi anni di studio hanno messo alla luce che le forze fisiche che agiscono sui tessuti influiscono in maniera significativa sullo sviluppo dei tumori, specialmente per quanto riguarda la loro influenza sull’aggressività, la nascita di metastasi e il condizionamento che determinano sulla risposta ai farmaci. Studiare le evoluzioni dinamiche che si sviluppano nei tessuti del nostro organismo, dal vivo e senza provocare alterazioni cellulari, è sempre risultato un compito oltremodo difficoltoso, dato che gli strumenti avuti a disposizione fino a tempi recenti sono sempre stati limitati. Infatti, in passato si sono solo potute effettuare osservazioni parziali, ma non simultanee, o esaminare i processi biochimici e meccanici in condizioni insufficienti estremamente lontani dai processi complessi che caratterizzano la crescita e la dinamica complicata dei tessuti del corpo umano. Oggi, finalmente, si è arrivati a creare una nuova piattaforma di microscopia integrata che consente di analizzare in laboratorio e, soprattutto in tempo reale, in che modo le cellule tumorali si comportano quando sono sollecitate da stimoli meccanici e sviluppano metastasi determinate dalla loro invasività. Tali risultati si sono ottenuti grazie ad un finanziamento assegnato al bioingegnere canadese Brenda Green coadiuvati da un gruppo interdisciplinare di ricercatori dell’Istituto Airc di Oncologia Molecolare Ets (IFOM) di Milano, dell’Università Statale di Milano, diretto da Giorgio Scita, Professore Ordinario di Patologia Generale all’Università degli Studi di Milano, e dell’Università degli Studi di Perugia coordinato da Silvia Caponi, fisica del Cnr-Iom di Perugia, grazie anche al sostegno di un My First AIRC Grant (MFAG) e di un Prin PNRR.

Il sistema adottato è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Advanced Science dal titolo < Brillouin Microscopy of Breast tumor Spheroids On-a-Chip: Mechanical and Transcriptional Responses to Microfluidic-Induced Rapid Deformations >, ed è completamente ottico ma, il professore Scita ci ha premesso: “Nei tessuti esaminati di questo studio, oltre a tutti i fattori canonici che sono stati sempre considerati, sono state analizzate tutte le proprietà meccaniche che agiscono sulla struttura cellulare trasformandoli in tumore, facendoli progredire, e rendendoli aggressivi. Infatti non a caso, il tatto è sempre stata una delle metodiche più utilizzate per identificare e diagnosticare un tumore, come ad esempio, la famosa palpazione al seno che non fa altro che sentire sotto le mani le proprietà meccaniche del nodulo tumorale, identificando una eventuale rigidità, viscosità o fluidità, fattori tipici per determinare una neoplasia. Quindi, in questo contesto, una delle sfide da affrontare ha riguardato come determinare specificamente la dinamica degli stimoli di carattere meccanico e riprodurli in laboratorio, per poi comprendere la possibile reazione di questi modelli tumorali agli impulsi ricevuti.”

La ricerca quindi ha avuto come spunto la riproduzione degli stimoli meccanici in un laboratorio analizzandoli tramite una piattaforma totalmente ottica. In questo modo è stata sfruttata la transizione tecnologica in maniera quasi analoga a come si è integrato l’audio e il video nel cinema della prima metà del Novecento. Nello specifico ci ha spiegato Giorgio Scita: “Abbiamo utilizzato per la prima volta due sistemi, uno che utilizza la tecnologia detta microfluidica, che si avvale essenzialmente di microdispositivi in cui vengono introdotti microsferoidi tumorali, detti tumoroidi, (mini tumori tridimensionali in 3D coltivati in laboratorio a partire da cellule prelevate da pazienti) i quali vengono spinti attraverso questi spazzi estremamente ristretti. Tali tumoroidi , che riproducono fedelmente la struttura, l’eterogeneità genetica e il comportamento del tumore originale, mimano esattamente la dinamica che si sviluppa nel contesto della ghiandola mammaria, riproducendo gli stessi stress di carattere meccanico a cui un tumore è sottoposto durante la sua genesi. Tutto questo procedimento è stato accoppiato ad un analisi fotonica utilizzando un microscopio con focale , detta tecnica avanzata Brillouin, che genera delle onde termiche illuminando un campione con la luce, le quali attraversando lo sferoide tumorale , permettono di ottenere informazioni sulle caratteristiche della rigidità del tumore durante il passaggio dei suddetti microsferoidi tumorali sottoposti a queste deformazioni. In definitiva- ha sottolineato il professore- riusciamo a studiare e misurare in tempo reale il cambiamento delle proprietà meccaniche in seguito a tali trasformazioni. Ad esempio se si fa passare una palla elastica attraverso uno spazio confinato, l’elasticità consentirà alla sfera di deformarsi per poi riacquistare le stesse caratteristiche di dimensione e forma una volta uscita dalla zona compressa. Invece nel caso del passaggio degli sferoidi tumorali, gli stimoli meccanici alterano le proprietà fisiche degli stessi determinando una risposta di rigidità e viscosità, cercando di resistere a queste deformazioni e provocando un’alterazione del profilo biochimico trascrizionale del tumore. Nello specifico vengono attivati i geni ed uno di essi, individuato in questo studio, conferisce al tumore, meccanicamente stimolato, la capacità di diventare più invasivo e aggressivo. Il secondo sistema adottato- ha concluso il professore- è stato costituito da una metodologia in grado di rilevare la composizione biochimica all’interno di questo microscopio, detta tecnologia Raman, che ci ha permesso contemporaneamente di valutare il contenuto di carbonio e di acqua del mezzo che veniva deformato e, tutto ciò è importante perché le modificazioni della materia provocano quasi sempre anche perdita d’acqua.”

Il fattore genetico individuato, dovuto alla reazione allo stress provocato dalle deformazioni degli sferoidi tumorali, denominato ATF3, non fa altro che istruire la cellula tumorale a diventare più aggressiva e, questo dato rilevato dalla ricerca effettuata è certamente di fondamentale importanza per proseguire con altri studi futuri. Infatti, si dovrà individuare quali sono i meccanismi che scatenano le deformazioni meccaniche e che determinano l’aggressività e l’invadenza dei tumori, in particolare per quello al seno, detto carcinoma intraduttale in situ.