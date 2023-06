Tumori: Furfaro (Pd), ‘oblio oncologico passo avanti per mln di persone’

(Adnkronos) – “Sono davvero molto soddisfatto che oggi la Commissione Affari Sociali abbia approvato il testo unificato del disegno di legge sull’oblio oncologico. Abbiamo lavorato a lungo e con determinazione a una convergenza trasversale tra tutte le forze di maggioranza e opposizione. E’ un passo avanti per milioni di persone”. Così Marco Furfaro, prima firma di una delle proposte di legge sull’oblio oncologico che ha dato vita al testo unificato, capogruppo Pd in commissione Affari Sociali e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico.

“In molti Paesi d’Europa l’oblio oncologico è già legge. Era il momento di fare la nostra parte e fare in modo che un dramma vissuto dalle persone, e dal quale per fortuna sono uscite, non si trasformi per sempre in uno stigma e una discriminazione. Il Partito Democratico come sempre si è mostrato disponibile a una collaborazione a favore di una battaglia di civiltà, contro le discriminazioni sociali, per far sì che tutti possano vivere la vita senza condizionamenti con la società e le istituzioni”, conclude.