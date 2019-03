Tumori, Lilt: Conclusa a Napoli settimana di prevenzione

Oltre 220 controlli oncologici gratuiti eseguiti negli ambulatori di Napoli e provincia, incontri nelle scuole, eventi didattici e di beneficenza, distribuzione dell’olio extravergine di oliva presso le delegazioni napoletane e in diverse farmacie di Napoli. Quindi al lavoro sull’ipotesi di progetto sul Tatuaggio Biologico Temporaneo del Capezzolo nelle donne oggetto di asportazione da realizzare in collaborazione con il dipartimento di Senologia del’Istituto Nazionale Tumori “G. Pascale”. Sono questi i principali momenti che hanno scandito la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2019 della LILT di Napoli (16-24 marzo). A darne notizia, il presidente dell’ente oncologico partenopeo, Adolfo Gallipoli D’Errico, a margine dell’evento di chiusura della campagna di prevenzione, la cena-spettacolo di solidarietà “Spring Party” svoltosi presso il Rosolino Club di via Partenope. “Un calendario ricco di iniziative – ha sottolineato il professo Gallipoli D’Errico – per rilanciare la cultura della prevenzione, primaria e secondaria, che, soprattutto nel campo dell’oncologia, è lo strumento chiave per sconfiggere i tumori. Corretti stili di vita e diagnosi precoce sono infatti fondamentali per scongiurare patologie, per salvare vite umane e, perché no, ridurre sensibilmente i costi del nostro sistema sanitario”.