Tumori, prevenibili fino a 4 su 10: nuova analisi globale di Oms e Iarc

Fino a 4 casi di cancro su 10 potrebbero essere prevenuti nel mondo agendo sulle principali cause evitabili, dagli stili di vita alle infezioni note per essere associate a un aumento del rischio. E’ quanto indica una nuova analisi globale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e della sua agenzia specializzata nella ricerca sul cancro Iarc (International Agency for Research on Cancer). Lo studio – pubblicato alla vigilia del ‘World Cancer Day’, la Giornata mondiale contro il cancro che si celebra domani, mercoledì 4 febbraio – esamina 30 cause di tumore prevenibili, tra cui tabacco, alcol, elevato indice di massa corporea, inattività fisica, smog, radiazioni ultraviolette e, per la prima volta, anche 9 infezioni cancerogene.

Nel dettaglio, l’analisi stima che il 37% di tutti i tumori registrati nel 2022, circa 7,1 milioni di casi, sia legato a cause prevenibili. I risultati, spiegano gli esperti Oms, evidenziano “l’enorme potenziale della prevenzione nel ridurre l’impatto globale del cancro”. Basandosi su dati provenienti da 185 Paesi e 36 tipi di cancro, lo studio identifica il tabacco come la principale causa prevenibile di tumore a livello globale, responsabile del 15% di tutti i nuovi casi, seguono le infezioni (10%) e il consumo di alcol (3%). Tre tipi di cancro – polmone, stomaco e cervice uterina – hanno rappresentato quasi la metà di tutti i casi prevenibili sia negli uomini che nelle donne, a livello globale.

Il cancro ai polmoni è stato principalmente collegato al fumo e all’inquinamento atmosferico, il cancro allo stomaco è stato in gran parte attribuibile all‘infezione da Helicobacter pylori e il cancro cervicale è stato causato in modo schiacciante dal Papilloma virus umano (Hpv). “Questa è la prima analisi globale a dimostrare quanto il rischio di cancro derivi da cause che possiamo prevenire”, commenta Andre Ilbawi, responsabile del team Cancer Control all’Oms e autore dello studio. “Esaminando i modelli nei diversi Paesi e i gruppi di popolazione, possiamo fornire ai governi e alle persone informazioni più specifiche per contribuire a prevenire molti casi di cancro prima che si manifestino”. L’incidenza dei tumori prevenibili è stata sostanzialmente maggiore negli uomini rispetto alle donne: 45% dei nuovi casi di cancro negli uomini rispetto al 30% nelle donne. Nell’universo maschile, il fumo ha rappresentato circa il 23% di tutti i nuovi casi di cancro, seguito dalle infezioni al 9% e dall’alcol al 4%. Tra le donne a livello globale, le infezioni hanno rappresentato l’11% di tutti i nuovi casi di cancro, seguite dal fumo al 6% e dall’alto indice di massa corporea al 3%.