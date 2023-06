Tumori, scoperta la molecola che rallenta la crescita dei gliomi cerebrali: nuove terapie in vista

Uno studio internazionale, che ha visto la partecipazione attiva della Neuro-Oncologia universitaria dell’ospedale Molinette della Citta’ della Salute di Torino, attualmente diretta dalla professoressa Roberta Ruda’, ha dimostrato che una nuova molecola, vorasidenib, e’ in grado di rallentare la crescita tumorale dei gliomi di basso grado. I risultati dello studio Indigo, che ha reclutato 331 pazienti da 10 Paesi e che potrebbe rivoluzionare la pratica clinica, sono stati appena pubblicati sulla rivista scientifica internazionale New England Journal of Medicine e sono stati presentati in anteprima nei giorni scorsi in sessione plenaria all’American Society of Clinical Oncology (ASCO) a Chicago. La Neuro-Oncologia dell’ospedale Molinette, avendo partecipato al disegno dello studio e reclutato pazienti, appare tra gli Autori di questa prestigiosa pubblicazione, unico Centro italiano e tra i pochi Centri europei. I gliomi cerebrali colpiscono circa 4-5 persone su 100mila abitanti. Quelli cosiddetti “di basso grado”, rappresentati da astrocitomi ed oligodendrogliomi, colpiscono maggiormente pazienti giovani (tra i 20 e i 40 anni) e sono caratterizzati dalla presenza della mutazione IDH1-IDH2, determinante per la crescita tumorale.