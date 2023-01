Tumori, studio in Finlandia: Chi assume vitamina D è a basso rischio di melanoma

Chi assume regolarmente integratori di vitamina D ha un rischio inferiore di contrarre melanoma o un altro tipo di cancro della pelle. Lo studio, condotto in collaborazione tra l’Universita’ della Finlandia orientale e l’ospedale universitario di Kuopio e pubblicato su Melanoma Research, ha incluso quasi 500 persone con alto rischio di cancro della pelle. La vitamina D svolge un ruolo chiave nella normale funzione del corpo umano e puo’ anche svolgere un ruolo in molte malattie. Il legame tra vitamina D e tumori della pelle e’ stato ampiamente studiato in passato, ma questi studi si sono concentrati principalmente sui livelli sierici di calcidiolo, che e’ un metabolita della vitamina D, e sulla sua associazione con i tumori della pelle. I risultati di questi studi sono stati a volte inconcludenti e persino contraddittori, poiche’ i livelli sierici di calcidiolo sono stati associati sia a un rischio leggermente piu’ alto che leggermente piu’ basso di diversi tumori della pelle. Cio’ puo’, in parte, essere spiegato dal fatto che le analisi del calcidiolo sierico non forniscono informazioni sul metabolismo della vitamina D nella pelle umana, che puo’ esprimere enzimi che generano metaboliti della vitamina D biologicamente attivi o inattivarli. Il nuovo studio, condotto nell’ambito del North Savo Skin Cancer Programme, ha adottato un approccio diverso: 498 pazienti adulti con un rischio aumentato di cancro della pelle, come carcinoma a cellule basali, carcinoma a cellule squamose o melanoma, sono stati reclutati presso l’ambulatorio dermatologico clinica dell’ospedale universitario di Kuopio. Esperti dermatologi dell’Universita’ della Finlandia orientale hanno analizzato attentamente le informazioni di base e la storia medica dei pazienti ed hanno esaminato la loro pelle. I dermatologi hanno anche classificato i pazienti in diverse classi di rischio di cancro della pelle, vale a dire basso rischio, rischio moderato e alto rischio.