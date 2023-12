Tumori, studio olandese: Ansia e stress rafforzano il cancro. Ascierto: Indeboliscono il sistema immunitario

Il cancro non solo si nutre di emozioni negative, ma le usa anche per proteggersi dagli attacchi del sistema immunitario. E’ per questo che lo stress, l’ansia e la depressione possono compromettere l’esito dei trattamenti immunoterapici, rendendoli meno efficaci. A dimostrarlo è uno studio condotto dal Netherlands Cancer Institute di Amsterdam e recentemente pubblicato sulla rivista Nature Medicine. I risultati saranno discussi in occasione della nona edizione dell’Immunotherapy e Melanoma Bridge, doppio evento internazionale che si svolge grazie al contributo non condizionante di BMS e 3PS, che si concluderà oggi e che ospita l’autore del lavoro, Christian U. Blank.”Lo studio dei colleghi olandesi conferma chiaramente l’esistenza di uno stretto legame tra lo stato emotivo e psicologico di un paziente con tumore e la risposta immunitaria, anche quando ‘potenziata’ da specifici trattamenti immunoterapici – commenta Paolo Ascierto, presidente del convegno e direttore del dipartimento di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli -. Lo stress può favorire la crescita e la resilienza del tumore, sia attraverso la produzione di una serie di ormoni (es. il cortisolo) che lo ‘nutrono’, sia promuovendo la creazione di un micromabiente vantaggioso per la proliferazione di metastasi e sia ‘indebolendo’ e ‘corrompendo’ le cellule del sistema immunitario. Il supporto psicologico dall’inizio del percorso di cura può dunque avere una triplice funzione: da un lato può migliorare la qualità della vita del paziente, dall’altro può ridurre il ‘nutrimento’ del tumore e dall’altro ancora sostenere e tutelare la risposta ai trattamenti immunoterapici”.