Tunisi, danze, spettacoli luminosi e magie: è la “Medina delle Luci”

Terza edizione dell’evento durante il Ramadan

Roma, 30 mar. (askanews) – Danze tradizionali e contemoranee, giochi di luce, artisti e musica; Tunisi si illumina per la terza edizione della “Medina delle Luci”, un evento che si svolge durante il mese di Ramadan nella città vecchia della capitale tunisina.Un evento che si arricchisce ogni anno di più e offre la possibilità di assistere a spettacoli culturali nel percorso turistico della Medina, imparando a conoscere anche l’artigianato, la cucina e le tradizioni, con laboratori in cui ad esempio si può imparare a realizzare la Chéchia (copricapo tradizionale indossato in Tunisia).