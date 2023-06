Tunisia, l'”arte bianca” sale sul podio al Festival internazionale del Pane

Si è aggiudicato il secondo posto, Michele Segreto, maestro di panificazione e pasticceria di Toritto (in provincia di Bari), al “Festival International du Pain”, recentemente conclusosi a Djerba, isola della Tunisia. A far parte della squadra, oltre a Segreto, unico professionista dell’arte bianca a rappresentare la Puglia nella competizione internazionale, altri tre membri, quali Gastone Pecoraro e Giacomo Matteini, entrambi di Pistoia, e Filippo Fede di Pellare in provincia di Salerno. È la prima volta che una squadra italiana partecipa alla competizione internazionale tunisina, giunta quest’anno alla sua settima edizione, e Michele Segreto e gli altri componenti del team sono stati selezionati – tra i numerosi colleghi italiani, soci della Richemont Club Italia, associazione internazionale di panificatori – per le comprovate capacità nell’ambito culinario. La squadra italiana ha gareggiato insieme ad altre 12 provenienti da Stati europei e africani, quali: Algeria, Arabia Saudita, Bulgaria, Danimarca, Francia, Libia, Lussemburgo, Palestina, Pakistan, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Protagonista assoluto della competizione internazionale è stato il pane tradizionale e i partecipanti sono stati invitati a proporre pani e preparazioni tipiche dei Paesi di provenienza nelle diverse categorie. “Siamo molto orgogliosi – commenta con entusiasmo il maestro panettiere e pasticciere pugliese Michele Segreto – di aver ottenuto la medaglia d’argento e di oro. Abbiamo cercato di rappresentare l’Italia e i suoi colori in tutte le ricette preparate e la giuria ci ha selezionati non solo per la genuinità dei nostri prodotti ma anche per il forte senso di appartenenza alla nostra nazione. Attraverso le nostre ricette contribuiamo al promuovere la genuinità e qualità della cucina italiana”. Il team italiano si è aggiudicato il secondo posto, dietro solo ai padroni di casa, mentre è salito sul podio per la categoria “Pezzo artistico”.