Tunisia, Meloni “L’accordo con il Fondo Monetario è fondamentale”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “Nel pieno rispetto della sovranità tunisina ho raccontato al presidente Saied degli sforzi che un Paese amico come l’Italia sta facendo per arrivare a una positiva conclusione dell’intesa tra Tunisia e Fondo Monetario Internazionale, che resta fondamentale per un rafforzamento e una piena ripresa del Paese”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, dopo l’incontro a Tunisi con il presidente tunisino Kais Saied.

Per Meloni “serve un approccio pragmatico, tenendo in considerazione le regole di funzionamento del Fondo”.

“E’ fondamentale rafforzare la cooperazione nel contrasto alla migrazione irregolare. L’approccio non può essere solo securitario”, ha proseguito.

“Abbiamo fatto finora un ottimo lavoro insieme alla Tunisia, gli sbarchi in Italia sono sensibilmente diminuiti a maggio rispetto a marzo e aprile – ha detto ancora Meloni -. Chiaramente sta per iniziare la stagione più difficile da questo punto di vista, non possiamo che essere preoccupati per i prossimi mesi e riteniamo che si debba intensificare il nostro lavoro comune”.

“C’è anche l’ipotesi che abbiamo discusso con il presidente Saied di una conferenza internazionale a Roma sul tema della migrazione e dello sviluppo”, ha proseguito.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).