L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha presentato l’8 Febbraio 2024, la copia delle lettere credenziali al ministro tunisino degli Esteri, Nabil Ammar. Lo annuncia su X la Rappresentanza diplomatica italiana aggiungendo che in tale occasione è stato “ribadito l’eccellente stato delle relazioni tra Italia e Tunisia” e sono state “discusse future iniziative in numerosi settori”.