Turboalgor, i frigoriferi mettono il “turbo”: risparmio energetico del 15%

Mettono il ‘turbo’ e l’effetto, solo in apparenza paradossale, e’ una riduzione dei loro consumi energetici, che ammontano al 17% di quelli del Pianeta, fino al 15%: gli impianti di refrigerazione, grazie a una tecnologia mutuata dall’automotive, appunto il turbo, possono veder ridotto il loro impatto ambientale. Tutto merito di un imprenditore visionario perugino e della caparbieta’ di manager e investitori napoletani che hanno dato vita alla startup Turboalgor, del Gruppo Angelantoni Industrie, holding che opera nei settori ambientale e biomedico, nell’ambito di un progetto di ricerca che ha gia’ ottenuto 6 milioni di euro di finanziamento. “Il turbo – spiega il Ceo della startup, Mauro Margherita – consente di recuperare parte dell’energia che viene persa nel passaggio da una alta ad una bassa pressione nel liquido refrigerante. Inserendo uno scambiatore di calore, e un turbocompressore del tipo usato nell’industria automobilistica, e’ possibile recuperare parte di questa energia, nonche’ incrementare la potenza frigorifera dell’impianto”. La soluzione Turboalgor ha consentito un risparmio energetico medio effettivo del 15%. “Parliamo di risparmi anche di cinquecento euro al mese – aggiunge Margherita – per questa specifica turbina, la piu’ piccola in una gamma di 5 unita’ divise per range di potenza. Considerando che il suo costo si aggira sui 15mila euro, l’utilizzatore con la nostra soluzione puo’ ripagare l’investimento in poco piu’ di due anni. E questo senza considerare i possibili incentivi di cui Turboalgor puo’ beneficiare, come il credito di imposta al 40%, che riducono ulteriormente il pay-back”.