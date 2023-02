Turchia, arriva la gara di solidarietà internazionale dopo il terremoto

Dopo il grave terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria la scorsa notte, il Governo turco ha chiesto aiuto alla comunità internazionale anche e soprattutto attraverso le ambasciate tra cui la turca in Italia di cui l’Ambasciatore Omer Gucuk , che ha ricevuto tante manifestazioni di solidarietà . . Il sisma ha avuto una magnitudo di 7,8 sulla scala Richter. Secondo i dati finora disponibili, in entrambi i Paesi sono morte più di 1.200 persone. Tuttavia, il numero sta aumentando rapidamente e i danni agli edifici residenziali e alle infrastrutture sono ingenti. Il Malteser International, agenzia di soccorso internazionale dell’Ordine di Malta, ha inviato una squadra di soccorso d’emergenza nella regione colpita come relazione anche il Giornale Diplomatico.

“I nostri colleghi di Gaziantep e Kilis ci raccontano delle enormi distruzioni causate dal terremoto. Una squadra di soccorso è già stata inviata nella regione. I nostri partner locali hanno urgente bisogno di sostegno, soprattutto nelle aree dei rifugiati nel nord della Siria, dove centinaia di migliaia di persone vivono in semplici rifugi e ora, dopo il terremoto, sono ancora più indifese. Attualmente le temperature nella regione sono gelide e piove a dirotto. Negli ospedali delle nostre organizzazioni partner, il numero di feriti del terremoto aumenta di ora in ora. Dobbiamo quindi fornire aiuto rapidamente”, ha affermato Oliver Hochedez, responsabile del dipartimento di emergenza del Malteser International.

Il team di emergenza sta coordinando i primi immediati interventi e poi farà arrivare le forniture di soccorso urgentemente necessarie alla popolazione.

Dal 2012, il Malteser International sostiene le strutture sanitarie, l’acqua e le strutture igienico-sanitarie in Siria attraverso partner locali, oltre a fornire assistenza ai rifugiati siriani in Turchia.