Turchia, buyer italiani alla manifestazione The Core Istanbul

La Camera di Commercio Italiana di Izmir organizza una delegazione italiana di buyer in visita alla manifestazione The Core Istanbul, una piattaforma di moda innovativa che offre soluzioni creative e collaborative che coprono ogni aspetto del settore della moda di Istanbul, che si terrà nei giorni 20 e 21 marzo a Zorlu PSM Sky Lounge, a Istanbul, durante l’evento Mercedez Benz Fashion Week. Lo scopo è quello di riunire gli stilisti e i marchi prêt-à-porter su questa piattaforma con buyer e stampa internazionali, per sperimentare un commercio di moda nuovo.