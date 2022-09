Turchia, inaugurata la nuova sede della Scuola Media italiana a Istanbul

È stata inaugurata la nuova sede della Scuola Media italiana a Istanbul. La Scuola è ospitata presso il Palazzo dei Dragomanni, che dopo un lungo restauro, su impulso dell’Ambasciata d’Italia e grazie anche a fondi del Liceo italiano di Istanbul, è stato restituito al suo antico splendore. Si tratta di un edificio dall’alto valore storico, costruito a metà dell’Ottocento e per decenni inutilizzato a causa delle cattive condizioni in cui ha a lungo versato. Il Palazzo, oggi restaurato, contribuirà, assieme al Palazzo di Venezia, Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, e agli altri edifici del “Sistema Italia” (Consolato Generale e Liceo italiano) ad arricchire il patrimonio architettonico del nostro Paese nel quartiere di Beyoglu, cuore pulsante della sponda europea di Istanbul.

I locali della Scuola media italiana, fino ad oggi situati presso l’adiacente Consolato Generale d’Italia, saranno così ampliati grazie anche alla predisposizione di aule multimediali nuove, spaziose e funzionali, nelle quali gli studenti avranno accesso a strumenti di apprendimento efficaci e di assoluta qualità. Nel corso della cerimonia di inaugurazione, l’Ambasciatore d’Italia Giorgio Marrapodi, nel ringraziare il Preside del Liceo italiano e della Scuola, Giuseppe Finocchiaro, per aver efficacemente coordinato l’iniziativa, ha ricordato “l’elevato valore del sistema educativo italiano nel mondo, che ad Istanbul ha da oggi una nuova casa per poter garantire ai bambini, ai loro genitori e a tutto il personale della Scuola istruzione di qualità in un luogo sicuro, confortevole, adeguato e moderno, che dà lustro all’Italia anche agli occhi dei numerosi cittadini turchi legati alla nostra cultura e al nostro Paese”.