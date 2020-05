Turchia, la cultura italiana non si ferma: partito il programma di iniziative on line

Alla luce delle limitazioni allo svolgimento di eventi imposte dalle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, l’Ambasciata d’Italia in Turchia, insieme all’Istituto Italiano di Cultura ed ai Consolati di Istanbul e Izmir, prosegue nella promozione della cultura italiana attraverso l’utilizzo di strumenti e piattaforme digitali. È in fase di realizzazione un ampio programma di eventi, tra cui home concerts, festival online, lezioni a distanza, incontri e videoconferenze digitali, piattaforme educative, proiezioni cinematografiche e tante altre iniziative.

Per essere aggiornati su dettagli delle prossime attività, l’Ambasciata invita a monitorate il proprio sito web, iscriversi alla mailing list del proprio Ufficio Culturale inviando una e-mail e seguire gli account Twitter, Instagram e Facebook. Accanto agli eventi organizzati in modalità digitale, attraverso tali piattaforme sarà anche possibile essere informati su alcune delle principali iniziative di promozione in formato digitale della cultura italiana organizzate dalle più importanti istituzioni italiane del settore, quali visite guidate virtuali a musei, biblioteche, archivi, ma anche concerti, spettacoli teatrali, eccetera.

Tra le prossime iniziative c’è, venerdì 8 maggio 2020 alle 22:30, “Mirko Signorile Trio Trip – 24 Th Ankara Jazz Festiva” in onda sul canale Youtube dell’Associazione Jazz della Turchia.

L’edizione virtuale del XXIV Festival Internazionale del Jazz di Ankara è inziato giovedì 30 aprile, nella Giornata Internazionale del Jazz promossa dall’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite per sensibilizzare la comunità internazionale sulle virtù del jazz come strumento educativo e forza per la pace, l’unità, il dialogo e la cooperazione rafforzata tra le persone, al fine di costruire società più inclusive.

L’Ambasciata d’Italia è lieta di confermare il concerto del Maestro Mirko Signorile con il suo Trio Trip, già programmato per il Festival del Jazz di Ankara, nella nuova versione digitale in live streaming sul canale Youtube. Il concerto per il festival di Ankara vedrà il Trio Trip proporre alcuni brani più rappresentativi dell’album. Inoltre, in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, il Trio interpreterà alcuni temi tratti appunto dai suoi film, film che noi tutti ricordiamo e che hanno fatto innamorare tutto il mondo di un certo modo di fare cinema.