Turchia, nuove proteste degli studenti contro l’arresto di Imamoglu

Per il Chp è “colpo di Stato”: seconda settimana di manifestazioni

Istanbul, 27 mar. (askanews) – Le proteste in Turchia entrano nella seconda settimana, mentre gli studenti continuano a manifestare contro l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan. Gli studenti tornati in piazza a Istanbul, molti dei quali mascherati, hanno marciato nel quartiere commerciale di Levent dopo una giornata in cui migliaia di persone avevano invaso le strade gridando: “Governo, dimettiti!”L’arresto di Ekrem Imamoglu è avvenuto il 19 marzo, come parte di un’indagine per corruzione e “terrorismo”, che il principale partito di opposizione, il Chp, ha definito un “colpo di stato”.