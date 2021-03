Turchia: Ue critica misure contro partito Hdp, ‘rispettare obblighi democratici’

Bruxelles, 18 mar. (Adnkronos) – “In qualità di Paese candidato all’Ue e membro del Consiglio d’Europa, la Turchia deve urgentemente rispettare i suoi obblighi democratici fondamentali, compreso il rispetto per la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto”. Lo hanno dichiarato in una nota l’Alto Rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, ed il Commissario europeo per la politica di vicinato e l’allargamento, Oliver Varhelyi, esprimendo “forte preoccupazione” per i recenti provvedimenti adottati dal governo turco contro il partito filo-curdo Hdp.