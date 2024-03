Turismo, 200 mila turisti a Napoli nel weekend di Pasqua: occupato l’85% delle camere disponibili

“Prevediamo 200mila persone in arrivo nel weekend di Pasqua”, spiega l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, intervenuta a margine di una conferenza stampa dedicata all’appuntamento “Vedi Napoli e poi mangia”, al via giovedì 28 marzo. “Gli albergatori e coloro che si occupano di attività extralberghiere – aggiunge Armato – ci dicono che ci sarà una copertura di stanze che va dall’80 all’85%. Dati positivi che ci fanno sperare in un bel record di presenze anche quest’anno”.