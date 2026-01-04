Turismo, 30 destinazioni top per Capodanno: Cortina la più cara (571 euro per persona a notte), Napoli la più economica (139)

Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per Capodanno 2026, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone, il numero di notti in media nonché il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione. Il budget va dai 139 euro a notte per persona di Napoli ai 571 euro di Cortina, la più costosa. Il Capodanno 2026 è stato prevalentemente domestico: ben 25 località su 30 sono italiane. Quanto alle località preferite, quelle di montagna e invernali dominano, con qualche incursione delle città d’arte. Livigno è la prima in classifica davanti a Madonna di Campiglio e Roccaraso. Roma e Parigi completano la top 5. A completare la top 10, ci sono altre località montane: Courmayeur e Trento sono sesta e settima, seguono Canazei, Cortina d’Ampezzo, prossima sede delle olimpiadi invernali, e Ponte di Legno a chiusura della top 10.