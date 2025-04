Turismo 4.0, podcast geolocalizzati: pubblicato l’avviso del Mitur

Il Ministero del Turismo ha pubblicato un Avviso per la selezione di un operatore economico specializzato nella produzione di Podcast Geolocalizzati Turistici. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Tourism Digital Hub, la piattaforma digitale realizzata per connettere l’intero ecosistema turistico italiano. L’obiettivo principale è stipulare un accordo con il partner selezionato per arricchire il portale italia.it e la relativa app mobile con contenuti innovativi. L’operatore selezionato dovrà partecipare al progetto, aderendo all’infrastruttura di interoperabilità con il TDH, specificamente per la realizzazione dei Geo Podcast Turistici. A tal fine, l’operatore dovrà dotarsi di una piattaforma interoperabile seguendo le indicazioni fornite nell’avviso e nei relativi documenti. Il Ministero invita i soggetti interessati a consultare l’Avviso pubblico per tutti i dettagli relativi ai requisiti, alle modalità di adesione.