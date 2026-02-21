Turismo, a gennaio presenze +6% su base annua. Santanchè “Crescita solida”

ROMA (ITALPRESS) – L’inizio del 2026 è molto promettente per il turismo italiano: gennaio mostra un +6,07% delle presenze e un +4,28% degli arrivi rispetto allo stesso mese del 2025. A rilevarlo è un’analisi dell’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo su dati ricavati dalla piattaforma “Alloggiati Web” del Ministero dell’Interno.

“Una crescita che si consolida anche nei mesi meno canonici, a testimonianza di un’offerta sempre più destagionalizzata e a riprova del fatto che l’Italia sa essere attrattiva in qualsiasi periodo dell’anno – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Siamo certi che il traino di un grande evento sportivo come le Olimpiadi invernali Milano Cortina rappresenterà un ulteriore contributo a questa tendenza positiva. Questi numeri – conclude il ministro Santanchè – confermano la vitalità del settore e il suo potenziale per continuare a svilupparsi nei prossimi mesi”.

