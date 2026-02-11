Turismo, a Napoli arriva guida per esplorare città a tempo di musica

Nasce “Napoli Music City Guide”, una guida digitale turistica musicale che accompagna cittadini e turisti alla scoperta di storia, aneddoti e curiosita’ sui luoghi famosissimi e sui luoghi meno noti della musica a Napoli. La guida, che, insieme al racconto, contiene una playlist Spotify con alcuni dei brani celebri del repertorio napoletano e propone una mappa interattiva, e’ disponibile in download sul sito del Comune di Napoli. Ed e’ solo una prima versione (“call to action”) della guida che e’ e resta digitale perche’ verra’ aggiornata con nuovi luoghi, anche su proposta delle realta’ musicali che operano sul territorio. “Napoli Music City Guide” e’ stata realizzata nell’ambito del progetto “Turismo Musicale”. Iniziato con il finanziamento del Ministero della Cultura tramite il Fondo Unico dello Spettacolo tra i Progetti Speciali 2023 – Sezione Musica, il progetto “Turismo Musicale” e’ stato poi accolto da “Napoli Citta’ della Musica”- realta’ creata dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – e realizzato in collaborazione e con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alle Attivita’ Produttive del Comune di Napoli e il coordinamento dell’Ufficio Musica del Servizio Cultura del Comune; e ideato e realizzato da Butik, impresa sociale specializzata in Turismo Musicale. “Napoli Music City Guide” e’ stata presentata a Palazzo San Giacomo in Sala Giunta dall’assessora al Turismo e alle Attivita’ produttive Teresa Armato, dal delegato del Sindaco di Napoli per l’industria della musica e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi e da Alessandra Di Caro, co-founder e marketing manager Butik. “Il turismo musicale e’ un segmento trainante di tutto il settore turismo nel nostro paese e vuole esserlo anche nella nostra citta’ – ha detto l’assessora Teresa Armato -. E’ un progetto che nasce da lontano, perche’ noi gia’ da qualche anno abbiamo individuato il turismo musicale come un segmento sul quale puntare. Ed e’ per questo che abbiamo aderito a quella rete di citta’ musicali che si e’ formata nel nostro paese, ospitando incontri istituzionali”. “Quella che presentiamo oggi – ha proseguito l’assessore – e’ una guida digitale che risponde anche a tante esigenze. La prima e’ quella di far conoscere il nostro patrimonio musicale, che si tratti del patrimonio tradizionale musicale, ma anche quello piu’ moderno e contemporaneo. L’altra e’ quella di far conoscere i luoghi: i luoghi in cui sono nati gli artisti, in cui si sono formati, in cui si svolgono, per esempio, i concerti nella nostra citta’. E’ un settore sul quale puntiamo molto, che il Sindaco ha voluto affidare all’avvocato Tozzi e che cresce anno dopo anno. Voglio sottolinearlo: sono aumentate in due anni le presenze turistiche finalizzate ai concerti nella nostra citta’ di oltre il 30%, quindi un dato anche positivo che ci fa capire come Napoli, fra l’altro, puo’ diventare sempre di piu’ la capitale della musica”.