Turismo, a Napoli intesa Touring Club-Propeller per promuovere il territorio

Protocollo d’intesa tra Touring Club italiano della Campania e Propeller Club Port of Naples per condividere obiettivi strategici e valori comuni, in particolare la promozione del territorio, la cultura del mare, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del sistema portuale e turistico campano. Con la sottoscrizione del documento si intende “avviare una collaborazione strutturata per programmare e sperimentare nuove modalità di cooperazione, valorizzare le rispettive vocazioni territoriali e favorire sinergie tra le due realtà con l’obiettivo di realizzare iniziative, eventi e azioni congiunte che si avvalgano di competenze e risorse condivise“. “Questo accordo – ha detto Umberto Masucci, presidente The International Propeller Clubs – rappresenta un passo significativo nel percorso di collaborazione tra due realtà che condividono una visione comune di sviluppo del territorio, fondata su competenze, relazioni internazionali e attenzione alle comunità locali. Sono sicuro che il Propeller aiuterà il Touring a conoscere il mondo del porto e del mare”. “La firma del Protocollo d’intesa tra il Touring Club Italiano e The International Propeller Club Port of Naples costituisce un atto di grande rilevanza – ha affermato Giovanni Pandolfo, consigliere nazionale del Touring Club Italiano e console regionale per la Campania – volto a rafforzare una collaborazione strategica su temi di interesse pubblico quali la valorizzazione del territorio, la cultura marittima, la sostenibilità e lo sviluppo economico responsabile. Attraverso questo protocollo, Touring e Propeller si impegnano a congiunte iniziative congiunte capaci di promuovere il dialogo tra le istituzioni, il sistema produttivo e le comunità locali, contribuendo al rafforzamento del ruolo di Napoli come hub culturale, turistico e marittimo di rilevanza nazionale e internazionale”.

Antonio Buonajuto, presidente del Comitato Scientifico del Touring della Campania, ha invece sottolineato che “il Touring individua nel Propeller Club di Napoli un partner qualificato, espressione del mondo professionale e imprenditoriale legato al mare e ai sistemi portuali, con il quale realizzare un percorso strutturato di confronto e progettualità condivisa”. La consegna dell’intesa segna l’inizio di una fase strutturata di collaborazione, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità e iniziative a beneficio del territorio e dei suoi stakeholder.