Turismo, a Napoli la calamita souvenir da frigo si personalizza: ecco l’app per realizzarla in tempo reale

Anche il più classico dei souvenir turistici, la calamita da frigo, segue la tecnologia e si rinnova, prende vita grazie alle immagini della città, personalizzandola con una foto o un video. La nuova calamita si chiama MyCityCode ed è stata inventata da due giovani imprenditori napoletani, Antonio Uccello e Davide De Marco, che hanno deciso di aprire anche il loro primo concept store nel cuore di Napoli, in via Tommaso Caravita, 3, che sarà inaugurato sabato 22 giugno alle 18 con la dimostrazione live della creazione di calamite personalizzate. “Siamo entusiasti di lanciare MyCityCode qui a Napoli, una città ricca di storia e cultura, perfetta per ospitare un progetto che celebra i ricordi di viaggio in modo innovativo – affermano i fondatori -. Con MyCityCode offriamo ai turisti un modo nuovo e coinvolgente di conservare e condividere le proprie esperienze. Ma Napoli è solo il nostro punto di partenza per poi sviluppare il progetto su tutto il territorio nazionale. E oltre”. Le calamite MyCityCode sono personalizzabili in tempo reale e, attraverso una web app intuitiva, i clienti possono crearla in pochi semplici passaggi e in soli cinque minuti. Inoltre, ogni articolo è dotato di un codice QR che permette di caricare il proprio video ricordo del viaggio.